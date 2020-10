Raffaele Rubino, ex DS del Trapani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttobari.com”: «Bari? Ora il club ha una squadra di tutto rispetto, c’è la volontà di investire e si vede. Ma il girone è molto competitivo, ci sono compagini ostiche come Avellino, Catanzaro e Palermo, senza dimenticare Monopoli, Potenza e Catania. Trapani? La proprietà ha fatto un danno irreparabile. Mi sembra incredibile questo epilogo, considerato che c’era un parco giocatori dal valore considerevole, ed i soldi del paracadute per la retrocessione in Lega Pro per mettere a posto i bilanci. Non mi capacito di quel che è successo. Sono molto affezionato alla piazza, e per me è stato un colpo al cuore. Un disastro senza spiegazione. Bisognerebbe chiedere a chi ha amministrato i siculi».