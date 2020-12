L’edizione odierna di “Tuttosport” apre le tre pagine dedicate al Torino con una lunga intervista a Stefano Sorrentino.

L’ex portiere ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Juventus prima di passare a quelle granata e l’estremo difensore parte proprio dai suoi derby da avversario del Toro: «Ho avuto il tempo, da avversario del Toro, di giocare ancora al vecchio Filadelfia quando facevo i Giovanissimi Nazionali: un’emozione unica, ricordo tutto di quel luogo. E’ un tempio».





Dopodiché Sorrentino passa ad analizzare il momento attuale. Prima di tutto dice la sua sul momento ‘no’ di Salvatore Sirigu: «Se ci mettiamo a discutere di Sirigu è finita. Negli ultimi due anni ha fatto cose incredibili. Non si può mettere in discussione un portiere del genere. Tornerà ai suoi livelli pazzeschi».

Poi dice la sua sul confronto tra Dybala e Belotti nel derby, entrambi sono stati suoi compagni di squadra: «Dybala quest’anno ha mille attenuanti: ha saltato le vacanze per curare l’infortunio, ha fatto poca preparazione, ha avuto tanti problemi, ma rimane un giocatore indispensabile. Il Toro deve temerlo. Sulla sponda granata c’è un altro campione come Belotti: i numeri parlano per lui. Non si diventa il centravanti titolare della nazionale per caso. E’ giusto iniziare a trattarlo da campione: il suo livello è questo». Poi in conclusione dice la sua sul derby: «Voglio vedere l’agonismo, le botte, il ritmo».

