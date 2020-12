Ninni Corda, direttore tecnico del Foggia, intervistato dal Corriere dello Sport è tornato sui fatti che hanno coinvolto il centrocampista rossonero Federico Gentile, senza escludere decisioni forti:





«Se Federico decidesse di andar via perderemmo tutti, non escludo nemmeno la possibilità di non far scendere in campo la squadra domenica con il Palermo. Con Gentile affronteremo l’argomento a mente fredda, stiamo pensando di restituirgli la fascia di capitano che quest’anno non ha ancora mai indossato».