Tuttosport: “Soleri lascia la Sicilia. Lapadula tenta non solo il Palermo”

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto anche sul mercato in entrata e in uscita del Palermo, analizzando soprattutto il reparto offensivo con la probabile partenza di Edoardo Soleri.

Si potrebbe prospettare un’asta in Serie B per l’italo-peruviano Gianluca Lapadula, 34 anni, vissuto a Torino a due passi dal Filadelfia. Dopo essere diventato una bandiera del calcio peruviano, riscoprendo le sue origini, è stato in gran parte snobbato dal calcio italiano di alto livello. Il Cagliari lo aveva acquisito nell’estate del 2022, assumendo un ingaggio piuttosto elevato che il Benevento di Vigorito – dopo una rottura insanabile con il giocatore – non era più in grado di pagare.

Durante gli anni in cui la nazionale peruviana gli ha dato visibilità, Lapadula è diventato un giocatore di valore internazionale, probabilmente più forte rispetto a quando passò brevemente dal Milan, grazie alla maggiore esperienza e maturità. Tuttavia, sembra che a Cagliari si voglia favorire la sua partenza, indirizzandolo verso la Serie B dove rimarrebbe un attaccante di tutto rispetto con 68 gol e 23 assist (incluse le partite dei playoff) in 144 presenze.

Il nome di Lapadula è stato associato a diverse squadre di Serie B: Sampdoria, Palermo e Brescia. Tuttavia, resta da capire chi sarebbe in grado di sostenere un ingaggio così oneroso. Probabilmente solo il Palermo, società satellite del City Football Group, avrebbe le risorse finanziarie necessarie, mentre Sampdoria e Brescia chiederebbero al Cagliari di coprire almeno una parte dell’ingaggio.

Intanto, il Bari ha ufficializzato l’arrivo di Longo, che verrà presentato alla piazza domani (con contratto biennale e opzione per un terzo anno), mentre la Reggiana ha annunciato William Viali come nuovo allenatore con contratto annuale, ex Ascoli e Cosenza in Serie B.

Lo Spezia, dopo essere stato salvato da Luca D’Angelo, sta ricostruendo la squadra. In porta dovrebbe arrivare Antony Iannarilli, 33 anni, dal 2018 alla Ternana, autore di un ottimo campionato nonostante la retrocessione della squadra umbra. Tuttavia, i vantaggi fiscali sul suo ingaggio derivati dal decreto crescita sono terminati e il giocatore avrebbe rifiutato il rinnovo proposto dallo Spezia, così è sul mercato e in Serie B potrebbe trovare una sistemazione grazie al suo pedigree internazionale. Lo Spezia è anche vicino a Edoardo Soleri, 27 anni, in uscita dal Palermo.

Il Cittadella, dopo gli acquisti di Masciangelo e Tronchin, ha ufficializzato l’arrivo dal vivaio della Roma del centrocampista Francesco D’Alessio, 20 anni.

Per quanto riguarda l’Assemblea della Lega Serie B, come previsto da giorni, la presentazione del calendario di Serie B si terrà a La Spezia, in piazza Europa, mercoledì 10 luglio, con l’organizzazione a cura del club ligure e del Comune. Sui diritti TV, si è deciso di adottare un’offerta strutturata “per prodotto” e non più “per piattaforma”, stabilendo un valore minimo sotto il quale non si può scendere e senza una scadenza di adesione, con un’offerta differenziata per utenti privati e locali pubblici. La platea televisiva della Serie B è diventata mondiale ed è in costante crescita. Infine, l’Assemblea ha ribadito la sua contrarietà alla presenza di eventuali seconde squadre nel proprio campionato. In caso di promozione dalla Serie C alla Serie B di una di esse, si rischia un grosso conflitto con la FIGC.