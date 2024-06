Repubblica: “Più partenze che arrivi. Il Palermo di Dionisi rinuncia a big e giovani”

L’edizione odierna de “La Repubblica Palermo” si sofferma sulle prime mosse di calciomercato dei rosanero, i quali potrebbero puntare ad un possibile snellimento della rosa.

Il Palermo si trova in una fase di grande trasformazione, con molte mosse da fare dopo il pressoché certo rinnovo di Jacopo Segre fino al 2027. Il futuro della squadra resta un cantiere aperto, con il direttore sportivo De Sanctis e l’allenatore Dionisi chiamati a dirigere il viavai di giocatori per costruire una squadra competitiva che rispecchi le ambizioni del City Group.

La priorità è migliorare rispetto alla scorsa stagione, in un campionato di Serie B che si preannuncia molto competitivo. De Sanctis dovrà lavorare su vari fronti, affrontando le criticità e cercando di riportare equilibrio, con numerosi calciatori che potrebbero lasciare la squadra, altri in procinto di rinnovare e alcuni possibili addii anticipati per chi non ha convinto del tutto.

Alcuni giocatori sono già stati tagliati fuori dal progetto. Gli addii di Marconi e Kanuric erano prevedibili, mentre Henderson e Mancuso, il cui prestito non è stato rinnovato, sono tornati rispettivamente a Empoli e Monza. Il Palermo non ha potuto soddisfare la richiesta di 10 milioni del Milan per Traoré, e Coulibaly torna alla Salernitana dopo una stagione segnata da infortuni.

Per quanto riguarda le nuove acquisizioni, Jacopo Segre sembra rappresentare il futuro della squadra, mentre il destino di altri giocatori è ancora incerto. Leo Stulac, conosciuto da Dionisi, potrebbe lasciare il Palermo per la Sampdoria, stimolata dal nuovo responsabile tecnico Pietro Accardi. Anche la posizione di Gomes, che ha manifestato l’intenzione di guardarsi intorno, è da chiarire.

Il Palermo potrebbe cercare giocatori più giovani e offensivi come Hasa della Juve Next Gen, mentre Mazzitelli del Frosinone, su cui c’è l’interesse del Parma, potrebbe rappresentare un rinforzo di esperienza. Matteo Brunori, uno dei giocatori più richiesti, potrebbe essere attratto dall’Empoli, che gli offrirebbe la possibilità di giocare in Serie A. Per sostituirlo, il Palermo potrebbe puntare su attaccanti di valore come Lapadula, Coda, o giovani promettenti come Esposito.

Anche la difesa, che ha incassato molti gol, potrebbe subire cambiamenti significativi. Aurelio e Lucioni dello Spezia sono obiettivi di mercato, mentre Buttaro potrebbe partire. La situazione del portiere Pigliacelli è ancora incerta, ma Desplanches sembra destinato a diventare il titolare.

Il Palermo si trova quindi a gestire una matassa intricata di trattative, ma risolto il primo nodo (forse quello di Brunori), tutto potrebbe diventare più chiaro e agevole.