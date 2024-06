Corriere dello Sport: “Como, Belotti prende tempo. Lecce, idea Entrup. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Le pagine odierne de “Il Corriere dello Sport” fanno il punto sulle trattative principali di Serie A, soffermandosi anche sul probabile trasferimento di Andrea Belotti al Como e di Sebastiano Esposito all’Empoli.

Un nome nuovo per l’attacco del Lecce: è quello dell’austriaco Maximilian Entrup (26). Una storia incredibile alle spalle: il ragazzo è passato in pochissimo tempo dal calcio di provincia a palcoscenici più importanti, segnando nella scorsa stagione 16 gol in 28 presenze con l’Hartberg. E ora è agli Europei con la sua Nazionale: una vetrina importante che, però, potrebbe far salire il costo del suo cartellino. Intanto, ieri a Lecce, è sbarcato il centrocampista francese Balthazar Pierret (24). Il transalpino arrivato a zero ha firmato un contratto fino al 2027, con un’opzione per un’altra stagione. Tutto ok anche per il duttile esterno offensivo Tete Morente (27), anche lui ingaggiato da svincolato e annunciato sui canali social della società salentina.

VALZER BOMBER. Fratelli in vetrina: Pio Esposito (18) si conferma infatti un obiettivo caldissimo del Cagliari di Davide Nicola (51) – ieri incontro tra i due ds per liberare il tecnico dall’Empoli – mentre Sebastiano Esposito (21) è più vicino all’Empoli che, dopo l’addio di M’Baye Niang (29) e il ritorno al Como di Alberto Cerri (28), dovrà rivoluzionare il proprio reparto offensivo.

Sul fronte allenatori, si registra invece anche la formalizzazione dell’accordo tra Venezia e Torino per liberare Paolo Vanoli (51). Ieri le due società hanno definito gli ultimi dettagli, con i granata che hanno versato circa 800.000 euro ai lagunari per abbracciare l’unico allenatore voluto per il post Ivan Juric (48). Eusebio Di Francesco (54) potrà firmare così il suo contratto con il Venezia, mentre l’Empoli, da parte sua, potrà annunciare Roberto D’Aversa (48).

ATTESA BELOTTI. Il Como ha già trovato l’accordo con la Roma per il suo cartellino e non molla Andrea Belotti (30) che però si è preso del tempo perché spera di trovare una squadra impegnata nelle coppe europee, incluso un ritorno alla Fiorentina. Ma il Como non ha ancora mollato la presa e, per questo, è pronto ad insistere con un corteggiamento no stop firmato da Cesc Fabregas. Sempre il club neopromosso, ha intenzioni molto serie per Alberto Dossena (25), difensore del Cagliari valutato circa 8 milioni di euro e apprezzato anche dal Bologna. Ai sardi piace poi il difensore Kialonda Gaspar (26), per il quale però il Lecce sembrerebbe in vantaggio: ha una clausola da 7 milioni di euro.

A proposito di reparto arretrato: l’Atalanta non smette di pensare all’argentino Leonardo Balerdi (25), valutato circa 30 milioni dal Marsiglia. Infine, il Verona è davvero vicinissimo a Grigoris Kastanos (26) della Salernitana. Il Real ha preso il difensore del Lilla Leny Yoro (18).