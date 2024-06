Corriere dello Sport: “Palermo, per la difesa offerto un biennale al centrale Ferrari del Sassuolo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” analizza i nomi in entrata accostati al Palermo, soffermandosi sull’idea Gian Marco Ferrari del Sassuolo.

Uno dei nodi su cui la nuova coppia tecnica dovrà ragionare è la scarsa tenuta difensiva, emersa nel corso dell’anno (nel primo quarto di campionato la squadra aveva subito pochissimi gol) nonostante la presenza di giocatori di esperienza. Il mercato è ancora in una fase interlocutoria sia in entrata che in uscita ma alcune mosse il Palermo le ha già portate avanti: sarebbero andati a buon fine i primi contatti con Gian Marco Ferrari, 32enne difensore centrale che si svincolerà dal Sassuolo a fine mese. Reduce da 8 stagioni consecutive in serie A, il giocatore avrebbe dato il suo pieno assenso alla destinazione rosanero: la proposta prevederebbe due anni di contratto con eventuale opzione per il terzo, gli ostacoli consistono in una notevole concorrenza di società anche di A (Parma) o altre ambiziose di B (Cremonese). Ma la differenza la può fare proprio la presenza di Dionisi che ha allenato Ferrari nelle ultime tre stagioni e che il giocatore sarebbe disposto a seguire nella nuova avventura siciliana.