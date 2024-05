Tuttosport: “Serve un triennale per liberare Brunori dal Palermo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Brunori, l’italo-brasiliano che nell’ultima B ha segnato 17 reti, può finire sul mercato. Il bomber del Palermo, che compirà 30 anni l’1 novembre, sbarcò in Sicilia dalla Juve U23 nell’estate del 2021 per essere poi acquistato un anno dopo, quando ai rosanero era arrivata la pilla del City, al Palermo costò in tutto intorno ai 2 milioni. Dopo due campionati di B, oggi Matteo Luigi Brunori vanta nella categoria 117 gare, comprese 3 ai playoff, con 37 reti e 12 assist, è legato fino al 2027 al Palermo, chi lo volesse dovrà mettere in preventivo un contratto almeno triennale. Se ne saprà di più quando il Palermo avrà scelto gli uomini di mercato, col possibile arrivo di un nuovo ds che dovrà decidere se confermare o meno Mignani, che ha ancora un anno di contratto.

Su Brunori, si fanno altre valutazioni: la mancata promozione in A, che nei piani doveva arrivare quest’anno, ha altri colpevoli. Brunori ha fatto il suo ma per troppe partite ha latitato e per questo potrebbe partire. Ma attenzione alla crescita di Mattia Lovisa. Con suo padre ha imparato il mestiere col Pordenone, di fatto i due portarono i “ramarri” a un passo dalla A (nel 2021, giunsero in semifinale playoff, eliminati dal Frosinone).

Poi, dopo la scomparsa del Pordenone dal professionismo, Mattia Lovisa si è messo in proprio ed è l’artefice del ritorno in B della Juve Stabia, fresca vincitrice (a sorpresa) del girone C della Lega Pro. Ci sono contatti col Bari, potrebbe prendere il posto di Polito per rifondare i galletti, magari pescando meglio del solito in C. L’alternativa potrebbe essere Bravo dal Sudtirol, ds degli altoatesini dal 2018, ne ha firmato la forte crescita.

BARI: CORTEO CONTRO DE LAURENTIIS Tifosi del Bari irritati coi De Laurentiis, non solo per le frasi “inopportune” sul Bari fatte da Aurelio al Senato, ma pure per il silenzio sul futuro del club. Gli ultras il 1° giugno hanno organizzato una manifestazione di protesta, chiamando a raccolta i baresi a partecipare con lo slogan “se ami la città, se hai a cuore le sorti della Vecchia Stella del Sud, scendi con noi in piazza contro la multiproprietà’’.