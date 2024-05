Repubblica: “Il Palermo volta pagina: Zanetti in pole per la panchina, ma occhio a D’Angelo…”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla ripartenza del Palermo con il City Group che sta studiando la nuova stagione vagliando tecnico e ds.

Il Palermo è decisamente impegnato in un’importante fase di ristrutturazione della propria area tecnica, con l’obiettivo di costruire un futuro competitivo per il club. La figura chiave in questa trasformazione è il direttore sportivo, con Gianluca Petrachi che emerge come candidato principale per rimpiazzare Leandro Rinaudo. La scelta di Petrachi, che vanta un’importante esperienza decennale al Torino e un anno alla Roma, segnala l’intento del club di affidarsi a figure di provata capacità nel calcio di alto livello.

In parallelo, il Palermo si trova anche a valutare importanti decisioni riguardo la guida tecnica della squadra. L’attuale allenatore Michele Mignani ha suggerito una possibile non riconferma, aprendo la strada a possibili sostituti. Tra i nomi considerati spiccano Paolo Zanetti, che ha già dimostrato le sue capacità portando il Venezia in Serie A, e Alessio Dionisi, noto per il suo calcio offensivo e spettacolare, che potrebbe ben adattarsi alla filosofia del City Group. Inoltre, Luca D’Angelo rappresenta un’altra valida opzione, grazie alla sua vasta esperienza in Serie B e agli ottimi risultati ottenuti con il Pisa e più recentemente con la Spezia.

La decisione su chi sarà il nuovo direttore sportivo e il prossimo allenatore avrà un impatto significativo sulla direzione e le ambizioni del club, determinando le strategie di mercato e la gestione della squadra in vista delle prossime stagioni. La situazione di Riccardo Bigon, attualmente consulente tecnico per il City Group, aggiunge un ulteriore elemento di considerazione nel definire le nuove dinamiche all’interno dell’area tecnica del Palermo.