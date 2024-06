L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul campionato di Serie C e sul caos stadi.

Risolti i problemi delle iscrizioni, per molti sodalizi il prossimo step è provare ad avere uno stadio in linea con le direttive della Lega Pro. Per riuscire ad avere il parere favorevole delle due commissioni sulla domanda di concessione della licenza nazionale, alcuni club – in particolar modo le neopromosse – hanno indicato altri stadi rispetto al proprio impianto dove hanno vinto il campionato di Serie D. I milanesi dell’Alcione propongono il velodromo Pavesi di Fiorenzuola d’Arda, in provincia Piacenza, addirittura fuori regione non essendo l’Arena Civica idonea ai professionisti. Stesso problema per i veronesi del

Caldiero Terme, altro club al debutto in C, che in attesa di rendere agibile lo stadio Berti, giocherà inizialmente al Cavagnin Nocini di Verona in alternanza alla Virtus del presidente-allenatore Gigi Fresco.

Per i lagunari della Clodiense, ritornati in C dopo 47 anni, nulla da fare con il Ballarin. La prossima stagione giocheranno al Sandrini, gentilmente ospitati dagli scaligeri del Legnago. Tra le neopromosse senza stadio rientrano inoltre i pugliesi del Team Altamura, tornati in C dopo 27 anni, che dal Tonino D’Angelo emigreranno al Fanuzzi di Brindisi. In attesa di avere a disposizione lo Jacovone, il Taranto ha indicato il Patini di Castel di Sangro. Il Sestri Levante, alla seconda stagione di fi la in C, dopo aver trovato ospitalità dalla Carrarese e poi al Piola di Vercelli ha indicato il Picco di La Spezia, ma il ritorno al Sivori per i corsari del presidente Stefano Risaliti parrebbe vicino. Il Sorrento continuerà a trovare terreno amico al Viviani di Potenza. La Juventus Next Gen da Alessandria si trasferirà al Pozzo di Biella, l’Atalanta continuerà a Caravaggio, mentre il Milan al Chinetti di Solbiate Arno, che in attesa di essere idoneo, vedrà i rossoneri debuttare in Serie C sul terreno dello Speroni di Busto Arsizio. Sicuramente non sarà agevole per i sostenitori di queste squadre seguire i propri beniamini, alcuni in trasferta per l’intera prossima stagione