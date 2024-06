Cessione Lecco: Aniello Aliberti è il nuovo proprietario

Il cambio di proprietà del Lecco rappresenta un nuovo capitolo significativo per il club, soprattutto dopo una stagione difficile che ha visto la squadra retrocedere in Serie C. Paolo Di Nunno, l’ormai ex presidente, ha deciso di vendere le sue quote societarie a Aniello Aliberti, un nome che potrebbe suonare familiare a molti appassionati di calcio, considerando che è cugino di un altro Aniello Aliberti, già noto nel mondo del calcio come proprietario della Salernitana.

Questa vendita potrebbe segnalare un periodo di rinnovamento e possibili investimenti per il Lecco, con l’obiettivo di ristrutturare la squadra e migliorarne le prestazioni. L’introduzione di un nuovo proprietario spesso porta nuove idee, strategie e, a volte, un nuovo staff tecnico, il che potrebbe essere cruciale per il futuro del club.

La conferenza stampa prevista per le 18.30 di oggi con la presenza sia dell’ex che del nuovo presidente sarà sicuramente un evento chiave. Durante questa conferenza, si prevede che verranno discussi i dettagli della vendita, le motivazioni dietro questo significativo cambiamento, e le future prospettive del club sotto la nuova gestione. Gli appassionati e gli osservatori del Lecco aspetteranno con interesse dichiarazioni che possano fornire indizi su come il club si muoverà per cercare di risalire la china dopo la recente retrocessione.