Corriere dello Sport: “Catania-Toscano. Ascoli, asta Mendes. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie C.

Si allunga la lista di possibili arrivi in casa Pescara. Non subito perché bisognerà attendere prima l’arrivo del nuovo allenatore. Oltre ad Attilio Tesser (che ha avuto un contatto con il ds Daniele Delli Carri ma anche con altre società), in lizza Brambilla, Baldini e nelle ultime ore l’ex Modena Paolo Bianco e l’ex Vicenza Aimo Diana. Alfredo Bifulco (27) del Taranto e Alessio Curcio (34) del Catanzaro sono tornati nel mirino della società abruzzese. Si tratta di due calciatori che già piacevano. A distanza di un anno ora le trattative potrebbero essere meno complicate. In uscita il portiere Alessandro Plizzàri . L’estremo difensore è finito nel mirino del Milan che lo avrebbe individuato come nuovo portiere della squadra under 23. Per il reparto di difesa dovrebbero restare Brando Moruzzi (20), Filippo Pellacani (26) e Roberto Pierno (23). Sotto contratto anche capitan Riccardo Brosco (33). Da valutare la posizione di Davide Di Pasquale (28). Confermato il ritiro a Palena da metà luglio. Il 12 agosto amichevole ad Avezzano.

AFFARE PAGANINI. La Vis Pesaro sta trattando l’esterno offensivo Luca Rudolf Paganini (31), ultima stagione al Latina, che in passato è stato protagonista della doppia promozione dalla C alla A del Frosinone. Un profilo in teoria fuori portata, se non fosse che l’allenatore di quel Frosinone era l’attuale tecnico rossiniano Roberto stellone, da qui l’ipotesi di una reunion che si fa più verosimile. La prima operazione di mercato dell’Ascoli sarà la cessione dell’attaccante Pedro Mendes (24) che ha estimatori un po’ dovunque, sia all’estero sia nella serie B italiana. Stesso destino per Fabrizio Caligara (24), altro uomo mercato dei bianconeri che come il compagno non giocherà in C. Certo, se il club li trattenesse potrebbe pure candidarsi ad una pronta risalita, ma dopo la retrocessione la loro cessione sembra inevitabile. L’Ascoli deve ancora scegliere lo staff tecnico. Per quanto riguarda l’organico, invece, alcuni dadi sono già tratti: la retrocessione in C ha fatto scattare una clausola grazie alla quale gli attaccanti Ilja Nestorovski (34) e Francesco Forte (31) sono svincolati dall’Ascoli.

Toscano e il Catania ormai vicinissimi. Tutti i passaggi propedeutici alla definizione dell’accordo fra l’allenatore calabrese e il club rossazzurro pare siano stati compiuti, il Cesena ha ormai pronto il nome del nuovo tecnico da annunciare alla stampa (Roberto D’Aversa) e, perciò, a breve anche l’ultimo granello della clessidra dovrebbe scivolare in fondo. Il Catania andrà avanti con il 3-5-2 con cui ha vinto la Coppa Italia di C e con cui ha fatto strada negli ultimi playoff. Toscano dovrebbe firmare un triennale.

In termini di uomini, detto che si segue con convinzione il bomber Gabriele Artistico, retrocesso con la Virtus Francavilla ma capace di fare molto male ai rossazzurri durante la stagione regolare (due gol e altrettante sconfitte in campionato), nelle ultime ore avrebbero preso quotazione i nomi di Andrea Moretti, classe 2002, difensore centrale in forza alla Pro Patria, e di Eddy Cabianca, classe 2003, difensore centrale della Virtus Verona. Ovviamente bisognerà superare la concorrenza di altre società, che sui tre calciatori stanno puntando con decisione.

FERMANA, QUALE FUTURO? – Dopo la dolorosa retrocessione in serie D, la Fermana medita sul suo futuro. Il passaggio dirimente è quello di abbattere il debito con l’Agenzia delle Entrate tramite un concordato (le parti stanno lavorando alacremente) dopodiché si potrà pensare alla questione tecnica. L’accordo con l’Agenzia delle Entrate sarebbe stato definito, 700mila euro da versare per stralciare i debiti da 2,5 milioni, ma la proprietà deve stanziare subito i fondi per chiudere la partita con gli enti creditori.

PUTEOLANA, ACQUISITO TITOLO REAL CASALNUOVO – La Puteolana tornerà a disputare la serie D nel prossimo campionato. La dirigenza, fallita la promozione sul campo, ha acquisito il titolo sportivo del Real Casalnuovo con trasferimento nella città flegrea di sede e campo di gioco. In via di definizione l’ingaggio di Salvatore Marra per la panchina