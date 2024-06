Corriere dello Sport: “Il Pisa aspetta il sì di Castagnini. Soleri-Spezia, tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Giuseppe Ursino e Gennaro Delvecchio sono rispettivamente il nuovo direttore generale ed il neo direttore sportivo del Cosenza calcio. Ieri in tarda mattinata l’ufficialità. Gennaro Delvecchio, 46 anni, già vice di Sogliano nella scorsa stagione al Verona, rileverà compiti e ruolo di Roberto Gemmi passato all’Empoli. Che si è congedato con un significativo «le nostre strade si divideranno, ma non per volontà mia». Ursino non ha bisogno di presentazione essendo una figura di alto livello professionale. Due promozioni in A col Crotone e una salvezza. Per lui 15 partecipazioni alla B. Ha firmato un contratto annuale. Delvecchio invece biennale. I due sono già al lavoro. Viali, dopo l’uscita di scena del ds Gemmi, non è più sicuro di restare. Chiede garanzie. E sta valutando le offerte del l’Empoli che lo vorrebbe lanciare in Serie A ma anche del Pisa. La tifoseria è in ansia per le sorti di Tutino , autore di 20 reti nell’ultima B. Il patron Guarascio ha tempo fino al 17 per esercitare col Parma il diritto di riscatto. Per una cifra di poco vicino ai 2,5 milioni di euro. Il Genoa pare sia interessato proprio a Tutino. Stessa cosa per Simone Mazzocchi con l’Atalanta, con cifre molto inferiori. L’attaccante Zilli potrebbe restare a Ferrara con la Spal, in prestito. In attesa di rinnovo il difensore Meroni e il centrocampista Voca .

ALTRE NOTIZIE. Il mercato della Sampdoria sta per passare al ds Accardi: nel mirino c’è sempre Gennaro Borrelli (24) in uscita dal Brescia che è vicino al riscatto di Lorenzo Dickmann (27) dalla Spal. In attacco piace Edoardo Soleri (26): per la punta del Palermo resiste la concorrenza dello Spezia. Dopo l’arrivo al Cittadella di Masciangelo , un paio di obiettivi a stretto giro per i veneti: si tratta di Oliver Urso (25), centrocampista danese del Novara e Daniel Balba (18), esterno del Manfredonia. A Pisa si lavora alla risoluzione dei contratti in essere con il d.s. Stefano Stefanelli che tra oggi e domani dovrebbe passare alla Juventus e con Alberto Aquilani preso in considerazione per la panchina della Reggiana. Per il ruolo di direttore sportivo il favorito è Renzo Castagnini che aspetta di liberarsi dal contratto che lo lega al Brescia anche per la prossima stagione volendosi trasferire in Toscana per motivi familiari. In alternativa, è sempre valida la pista che porta a Giovanni Rossi libero dal rapporto che lo legava al Sassuolo. Qualche chance anche per Mattia Baldini (Sampdoria). Per quanto riguarda il nuovo tecnico, Pippo Inzaghi è sempre favorito e attende il via libera da Formentera dove si trova in vacanza e si sposerà per firmare il contratto con la società nerazzurra. In alternativa, l’emergente Massimo Donati autore di un bel percorso con il Legnago in serie C.