Corriere dello Sport: “Palermo. Quale futuro per gli esterni offensivi? Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sul futuro degli esterni offensivi.

Anche per quanto riguarda gli esterni offensivi, il Palermo effettuerà le proprie valutazioni tenendo conto dei giocatori già presenti in organico.

Situazione Attuale

Federico Di Francesco: Potrebbe restare in squadra. La sua permanenza dipenderà dalle scelte tecniche e dalle necessità tattiche del nuovo allenatore Dionisi.

Francesco Di Mariano: Ha un contratto in scadenza nel 2025, quindi dovrà discutere con la società riguardo al suo futuro. La sua permanenza dipenderà anche da questi colloqui.

Roberto Insigne: Legato al Palermo fino al 2026, è in cerca di riscatto dopo una stagione non particolarmente brillante. La società valuterà se puntare su di lui per la prossima stagione.

Traorè: Ha già salutato la squadra, quindi non farà parte delle prossime valutazioni.

Leonardo Mancuso: Il Palermo non sembra intenzionato a riscattarlo dal Monza. Tuttavia, potrebbero esserci delle opportunità per continuare insieme con una nuova formula contrattuale.

Prospettive per il Futuro

Le decisioni future riguarderanno anche l’eventuale integrazione di nuovi elementi, ma sempre in funzione delle esigenze tattiche e delle prestazioni dei giocatori già in rosa.

Considerazioni Tecniche

Come menzionato, il tecnico Dionisi potrebbe utilizzare diversi moduli (4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-1-2), e la scelta degli esterni offensivi dipenderà molto da come intende schierare la squadra. I nuovi innesti dovranno essere in grado di adattarsi rapidamente e contribuire efficacemente alla manovra offensiva. Oltre a valutare i giocatori già presenti in rosa, il Palermo potrebbe cercare sul mercato esterni offensivi pronti e con esperienza, preferibilmente con conoscenza della Serie B e della Serie A. I profili di Giuseppe Caso e Daniele Verde, precedentemente menzionati, potrebbero rappresentare soluzioni valide anche per le fasce.

La società dovrà gestire attentamente le situazioni contrattuali e considerare attentamente gli eventuali nuovi acquisti per mantenere competitivo il reparto offensivo.