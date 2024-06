Corriere dello Sport: “Palermo pronto. Caso più Verde se parte Brunori”

Molte piste aperte per il ds De Sanctis. L’italo brasiliano al centro delle trattative. Ma non è detto che andrà via. Le alternative ci sono

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo con la possibile partenza di Brunori.

Le manovre offensive del Palermo si concentrano su Matteo Brunori, figura centrale per il neo-direttore sportivo rosanero, De Sanctis. Il futuro di Brunori determinerà le prossime mosse del club. L’italo-brasiliano, attualmente a Palermo con la moglie in dolce attesa, è in attesa di un segnale per il suo futuro. Se decidesse di partire, attratto dalla Serie A o sentendo di aver chiuso un ciclo, la sua cessione non avverrebbe per meno di 5 milioni di euro. In tal caso, la società si muoverebbe rapidamente per mantenere alto il livello del reparto offensivo.

In caso di partenza di Brunori, il Palermo cercherebbe un attaccante capace di sostituirlo, simile a Massimo Coda. Potrebbe trattarsi di un giocatore della Serie B, abituato alla categoria e con esperienza anche in Serie A. Due nomi che tornano d’attualità sono quelli di Giuseppe Caso (25) e Daniele Verde (27).

Giuseppe Caso

Caso, attualmente fuori dai piani del Frosinone, ha vissuto una stagione complicata. Ha giocato solo 14 partite in campionato, di cui 2 da titolare, ed è entrato in conflitto con il club a gennaio, rifiutando diverse destinazioni. Ha voglia di rilanciarsi e potrebbe esserci un’opportunità favorevole per il Palermo, anche se la poca attività nella seconda parte del campionato potrebbe influenzare la decisione della dirigenza.

Daniele Verde

Diversa la situazione di Verde, protagonista della salvezza dello Spezia. Durante il mercato invernale, era vicino al Palermo prima di rinnovare con lo Spezia fino al 2027. Il suo profilo resta di interesse per i rosanero. Inoltre, potrebbe nascere un asse di mercato con lo Spezia, che è interessato a Soleri, attaccante seguito anche dal Brescia.

Adattabilità Tattica

Entrambi i giocatori si adattano bene ai moduli che il tecnico Dionisi potrebbe utilizzare, come il 4-3-3, il 4-2-3-1 e il 4-3-1-2. Le riflessioni su questi giocatori non sono quindi di natura tattica ma più legate alle loro situazioni personali e contrattuali. In sintesi, il futuro di Brunori sarà cruciale per le prossime operazioni del Palermo. Se dovesse partire, De Sanctis cercherà di assicurarsi un attaccante di esperienza e qualità per mantenere competitivo il reparto offensivo.