Corriere dello Sport: “Nicola a Cagliari. Belotti a Como? Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Dall’uomo delle imprese a quello dei miracoli sportivi, il Cagliari ama le scelte che lasciano il segno e si affida a Davide Nicola (51) che avrà il compito di raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri (72). La stretta di mano definitiva tra il ds dei sardi Nereo Bonato e il tecnico è arrivata ieri, direttamente nella casa di Torino dell’allenatore, dopo un corteggiamento serrato iniziato lo scorso giovedì. Con in tasca il sì del piemontese, da subito molto attratto dal progetto del Cagliari, il dirigente ha definito così anche tutti gli altri aspetti del contratto dell’ex Salernitana.

Si parla, comunque, di un accordo lungo con uno stipendio da circa un milione di euro a stagione. Ovviamente ieri le parti si sono confrontate anche sui programmi del club e sulle strategie di mercato trovando piena condivisione. L’ufficialità arriverà presto: l’Empoli non si è opposto all’addio del condottiero 51enne e ieri il ds dei toscani ha incontrato il collega del Cagliari per trovare un accordo sull’indennizzo e liberare Nicola, legato al club di Fabrizio Corsi per un’altra stagione.

EREDE DI NICOLA . Di certo, gli azzurri ieri non si sono fatti trovare impreparati visto che già da alcune ore avevano iniziato il casting per il sostituto. Ci sono stati contatti con Gabriele Cioffi (48), William Viali (49) e con Eusebio Di Francesco (54) che da giocatore ha vestito proprio la maglia azzurra. Non solo Empoli, però: l’ex Roma da alcuni giorni sta parlando anche con il Venezia, che oltre a lui ha valutato Marco Zaffaroni (55).

ANNUNCI . Intanto, il Monza ha annunciato il primo colpo dell’estate. Si tratta di Omari Forson (19), in scadenza con il Manchester United e ieri in città per le firme e le visite mediche. Apprezzato per la sua duttilità, può giocare come trequartista ed esterno d’attacco. Nelle prossime ore verrà invece ufficializzato Alessandro Nesta (48) come nuovo allenatore: contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. Da Monza a Verona, dove l’Hellas ha concordato un biennale con Paolo Zanetti (41) che sarà quindi il successore di Marco Baroni (60), da ieri anche ufficialmente sostituto di Igor Tudor (46) sulla panchina della Lazio per i prossimi due anni. Invece le discussioni tra Venezia e Torino per liberare Paolo Vanoli (51) sono durate più del previsto, ma non ci sono mai stati dubbi sull’arrivo dell’ormai ex tecnico dei lagunari in Piemonte.

A proposito: non solo Stefano Sensi (28), Daniel Boloca (25), Andrea Belotti (30) e Andrea Pinamonti (25), il Como pensa anche a Sasa Lukic (26) del club di Urbano Cairo. I lombardi si sono interessati anche ad Alexis Sanchez (35) che, dopo la seconda esperienza all’Inter, si è preso del tempo per scegliere il suo futuro. In Italia lo vogliono altre due squadre, mentre all’estero si è interessato pure il River Plate. Pillole finali. Ci sono stati nuovi contatti per Gaetano Castrovilli (27), ma resta la distanza sul rinnovo. Oltre alla pista Mateo Retegui (25) a Firenze potrebbe aprirsi un vecchio discorso di gennaio per Moise Kean (24). Ieri Pontus Almqvist (24), con un bellissimo messaggio sui social, ha salutato il Lecce. In prestito dal Rostov, lo svedese non è stato infatti riscattato.