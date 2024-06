Gds: “Palermo, Pigliacelli ora chiede garanzie”

Il portiere ha un altro anno di contratto, ma nella prossima stagione potrebbe partire dietro a Desplanches. Presto un incontro con De Sanctis per capire le intenzioni del club e di DionisI

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e in particolare sul dualismo tra i portieri Pigliacelli e Desplanches.

La nuova direzione sportiva del Palermo, guidata da De Sanctis, deve affrontare una decisione cruciale riguardante il ruolo del portiere. Negli ultimi due anni, Mirko Pigliacelli ha difeso i pali della squadra rosanero con prestazioni generalmente positive, nonostante l’elevato numero di gol subiti, spesso attribuibili al poco equilibrio della squadra. Tuttavia, la situazione è complicata dall’emergere del giovane e promettente Sebastiano Desplanches.

Situazione Attuale

Mirko Pigliacelli

Portiere esperto, con una buona carriera alle spalle e prestazioni solide in Serie B. Ha un contratto per un’altra stagione, con un’opzione per un ulteriore anno. Ha dimostrato di poter competere a buon livello nella categoria.

Sebastiano Desplanches

Classe 2003, considerato uno dei migliori prospetti italiani nel ruolo. Difende i pali della Nazionale Under 21. Firmato fino al 2028, il club ha investito molto su di lui. Ha vinto il “Guanto d’Oro” al Mondiale Under 20, mostrando il suo grande potenziale. Sta recuperando da una lesione al retto femorale della coscia sinistra, ma dovrebbe essere pronto per l’inizio del ritiro.

Possibili Scenari

Confermare Pigliacelli: Affidarsi all’esperienza e alla solidità di Pigliacelli potrebbe garantire una certa sicurezza nel ruolo di portiere, importante per una squadra che punta alla promozione in Serie A.

Puntare su Desplanches: Dare fiducia al giovane Desplanches potrebbe essere un investimento per il futuro. Consentirgli di maturare e acquisire esperienza in campo potrebbe rivelarsi una scelta vincente a lungo termine.

Gestione Condivisa: Un’opzione potrebbe essere una gestione condivisa, dove Pigliacelli e Desplanches si alternano a seconda delle necessità e delle prestazioni. Questo potrebbe consentire a Desplanches di crescere gradualmente sotto la guida di un portiere esperto.

Decisione Finale

La decisione finale spetterà al tecnico Dionisi e al ds De Sanctis, che, grazie alla sua esperienza da ex portiere, sarà in grado di valutare al meglio le necessità della squadra e dei giocatori. Entrambe le opzioni presentano vantaggi e svantaggi, e la scelta dipenderà dalle strategie a breve e lungo termine del club.

Il Palermo deve decidere se puntare sulla sicurezza offerta dall’esperienza di Pigliacelli o investire sul promettente futuro di Desplanches. Una decisione che influenzerà significativamente la solidità difensiva della squadra nella prossima stagione.