Gds: “Palermo, Desplanches si cura. Il ritiro nel mirino”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e su Desplanches alle prese con il recupero in vista della nuova stagione.

Sebastiano Desplanches rappresenta una risorsa preziosa per il Palermo, con un presente in ripresa dopo l’infortunio e un futuro ancora da scrivere. Attualmente, sta recuperando dall’infortunio subito durante i play-off, con l’obiettivo di essere pienamente operativo per il ritiro e dimostrare al tecnico Dionisi le sue capacità.

Infortunio e Recupero

Desplanches si è infortunato durante la semifinale play-off contro il Venezia, rimanendo in campo nonostante il dolore. Successivi esami hanno confermato una lesione alla coscia. Al momento, sta seguendo un programma di terapia per ritrovare la miglior condizione fisica prima della partenza per Livigno. Se il recupero non sarà completo in 25 giorni, potrebbe iniziare il ritiro allenandosi a parte, rischiando di saltare le prime amichevoli estive del Palermo.

Il suo contratto scade nel 2028, e il City Group ha investito 2 milioni di euro più il cartellino di Massolo per acquisirlo dal Vicenza. Questo investimento riflette la fiducia nelle sue potenzialità e nell’aspettativa che possa trovare continuità nel Palermo, come già dimostrato in Nazionale Under 21, dove è un pilastro dopo lo strepitoso Mondiale Under 20.

Desplanches spera di affrontare la stagione 2024/25 da titolare, dopo aver superato Pigliacelli nelle gerarchie a fine stagione. Per conquistare il posto da titolare, dovrà dimostrare impegno, lavoro e una condizione atletica ottimale. La competizione con Pigliacelli sarà intensa, ma Desplanches ha l’opportunità di affermarsi come portiere principale del Palermo.

La decisione finale su chi sarà il portiere titolare spetterà a Dionisi e De Sanctis. La situazione sarà monitorata attentamente, considerando sia l’esperienza di Pigliacelli che il potenziale di Desplanches. La stagione 2024/25 potrebbe segnare un punto di svolta per Desplanches, consolidando la sua posizione nel club e contribuendo al successo del Palermo.