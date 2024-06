Palermo, riparte il duello in porta. Amelia: «Il calcio è cambiato. Migliaccio sarà fondamentale per i calciatori rosanero»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul duello in porta al Palermo e lo fa intervistando l’ex portiere rosanero Marco Amelia.

Marco Amelia, ex portiere del Palermo, rimane fortemente legato alla squadra e crede in un futuro brillante per i rosanero. Ecco alcune delle sue opinioni riguardo alla stagione appena conclusa e alle prospettive future del club.

Valutazione della Stagione Passata

«Il Palermo ha cercato di essere protagonista. Ha fatto alcune partite al di sotto delle aspettative, allontanandosi dalle prime due posizioni. Tuttavia, ha costruito un’identità di club in questi due anni, fondamentale per il successo a breve termine. Credo che già quest’anno il Palermo potrà essere protagonista, ma sappiamo quanto sia difficile».

De Sanctis e Dionisi: Gli Uomini Giusti per la Promozione

«Assolutamente sì. Assieme a De Sanctis c’è anche Migliaccio, che conosce bene la piazza e può individuare i profili giusti per la squadra. De Sanctis conosce bene il mercato e Dionisi è un allenatore molto preparato. Ci sono tutti i presupposti per fare una stagione importante».

La Questione del Portiere: Fiducia a Desplanches o Ballottaggio?

“Desplanches ha visto un investimento importante. È un portiere forte e giovane che ha dimostrato le sue qualità anche in partite importanti. Non conosco le scelte societarie, ma è logico che, avendo investito su di lui, il Palermo stia puntando su un profilo importante per il futuro. La concorrenza tra i portieri fa bene e penso che De Sanctis saprà gestire al meglio la situazione. Essendo stato anche un ottimo portiere, riuscirà ad aiutare l’allenatore nella gestione dei portieri».

Il Ruolo del Secondo Portiere

«È importante avere una rosa di portieri in grado di giocare partite di alto livello, perché la Serie B l’anno prossimo sarà molto competitiva. Nessun portiere dovrebbe essere influenzato dal vice. Sono chiacchiere da bar».

Il Fattore Pubblico

«Il pubblico di Palermo è fondamentale per ottenere certi risultati. Ai miei tempi, scelsi i rosanero principalmente per questo motivo. Palermo è bella per come vivi la settimana, ti senti un giocatore importante a prescindere dalla categoria. La grande passione dei tifosi è fondamentale, e Migliaccio può trasmettere tanto ai giocatori».

