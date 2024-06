Corriere dello Sport: “Euro 2024: l’Italia subito in ansia Fagioli e Frattesi stop”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla preparazione dell’Italia per Euro 2024.

La preparazione della Nazionale italiana in Germania non è iniziata nel migliore dei modi. Tre centrocampisti sono attualmente indisponibili a causa di problemi fisici:

Nicolò Barella: Si è limitato a un leggero allenamento e a foto con i tifosi in occasione del rinnovo con l’Inter.

Nicolò Fagioli: Ha subito un affaticamento durante l’amichevole contro la Bosnia e non è uscito dalla palestra.

Davide Frattesi: Ha avvertito un fastidio muscolare durante il riscaldamento.

Lo staff medico ha definito queste precauzioni, ma l’allenatore Luciano Spalletti non ha potuto provare la formazione titolare durante il primo allenamento in Germania. Ha dovuto schierare Calafiori accanto a Cristante per completare la partitella. La speranza è che almeno uno dei tre centrocampisti recuperi in tempo per l’esordio contro l’Albania. In caso contrario, l’unica alternativa sarebbe il quasi esordiente Folorunsho, una soluzione non ottimale.

Soluzioni per il Centrocampo

Bryan Cristante e Jorginho: Se i tre centrocampisti non dovessero recuperare, Cristante affiancherebbe Jorginho in mezzo al campo.

Lorenzo Pellegrini: Giocando tra le linee, potrebbe assumere un ruolo cruciale. Ha mostrato la sua importanza segnando due gol in partitella. Spalletti sta provando una difesa a tre e mezzo, con El Shaarawy e Bellanova sugli esterni. La difesa titolare dovrebbe includere Di Lorenzo e Dimarco sugli esterni, con Darmian, Buongiorno e Bastoni come centrali.

Attacco: Scelte e Condizioni dei Giocatori

Federico Chiesa: Nonostante abbia sbagliato un rigore in allenamento e non sembri al top della condizione psicofisica, rimane centrale nel progetto di Spalletti.

Gianluca Scamacca: Preferito a Retegui, potrebbe diventare una figura chiave come Balotelli nel 2012, grazie alla sua potenza e precisione nel tiro.

Spirito di Squadra e Preparazione

L’allenamento della Nazionale è caratterizzato da grande serietà e spirito di gruppo, elementi chiave della filosofia di Spalletti. Questo atteggiamento si riflette nell’unità di intenti e nella coesione del gruppo, fondamentali per affrontare il torneo da campioni d’Europa in carica. Come nel 2021, la squadra punta a distinguersi per bravura e determinazione, piuttosto che per superiorità tecnica