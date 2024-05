Tuttosport: “Serie B, corsa playoff. La Samp a Catanzaro senza tifosi?”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla corsa playoff di serie B.

La Sampdoria giocherà domani a Catanzaro con ogni probabilità senza il supporto dei propri tifosi. Anche se la comunicazione definitiva arriverà soltanto nella giornata di oggi, l’Osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive sta mantenendo il blocco della vendita dei biglietti per il settore ospiti della gara del Ceravolo.

Nelle prossime ore è atteso il divieto di acquisto dei tagliandi per i residenti in Liguria o comunque la chiusura dello stesso settore. Una conseguenza degli incidenti e delle tensioni tra tifosi degli ultimi giorni a Genova. Un vero peccato per la Samp che in questa stagione oltreché sul supporto di oltre 18 mila abbonati per le gare interne ha sempre potuto contare sui propri sostenitori anche in trasferta, con presenze significative anche in gare lontane come quelle di Bari e Palermo.

Un momento estremamente difficile nella storia del tifo genovese, seguito con preoccupazione dalle due società calcistiche (Genoa e Samp) oltreché dalle autorità competenti. Le due tifoserie – con contatti in aumento nelle ultime ore tra le parti -starebbero lavorando a una sorta di accordo di non belligeranza: la situazione ambientale, al netto della storica rivalità sportiva, resta delicata.

Tutto questo mentre la squadra di Andrea Pirlo ha la possibilità domani in Calabria di giocarsi le ultime chanches di conquistare il sesto posto, piazzamento che permetterebbe ai blucerchiati di giocare a Marassi il turno preliminare secco per accedere alle semifinali. Il turnover di Pirlo dovrebbe essere limitato. Salgono le quotazioni per il ritorno di Benedetti e Barreca tra i titolari. Ieri lavoro differenziato per Murru e Girelli, out Vieira per influenza: i tre saranno comunque disponibili per i playoff.