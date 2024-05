Come si legge sul sito ufficiale della Lega Serie B, su indicazione del Presidente Federale, si dispone un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni, in programma dalla giornata odierna e per l‘intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, in memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia (PA).

