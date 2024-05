Corriere dell’Alto Adige: “Il Sudtirol prepara la festa salvezza. Druso esaurito per il match contro il Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dell’Alto Adige” si sofferma sulla festa del Sudtirol in occasione della gara contro il Palermo.

Ultimo atto nel fortino che è valso la salvezza: domani sera alle 20.20 il Sudtirol chiuderà il campionato ospitando il Palermo al Druso, dove i biancorossi hanno costruito la loro permanenza tutto sommato in Serie B. Il club di Maso Ronco ha preparato la festa salvezza: la sfida al Palermo sarà l’opportunità per salutare i giocatori prima della pausa estiva e «sarà un momento per condividere emozioni, ricordi e rafforzare un legame unico che va oltre il campo da gioco».

Dopo li fischio finale di Sudtirol-Palermo, inizierà una sorta di terzo tempo al chiosco della tribuna Zanvettor, con giocatori e staff presenti per festeggiare con i tifosi, con la musica del dj Tommy Arrow. Il club ha invitato i tifosi ad arrivare con largo anticipo ai Druso visto che si andrà vicini al tutto esaurito: già per il pre-partita sono stati organizzati presso i chioschi dello stadio speciali menù a 5 euro per i tifosi biancorossi, un altro modo per ringraziare la tifoseria per il sostegno di questi mesi tra alti e bassi. Poi, ovviamente, c’è anche la partita.