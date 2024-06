Tuttosport: “Sampdoria, Accardi prepara l’assalto a Tutino”

La Sampdoria è molto attiva in questa fase preliminare del calciomercato, cercando di rafforzare vari reparti della squadra. Tuttavia, prima di concentrarsi sugli acquisti, la società deve affrontare la questione degli esuberi e degli ingaggi pesanti, che potrebbero liberare risorse finanziarie e posti in squadra per nuovi innesti.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il club sta pianificando una vera e propria rivoluzione, con l’attaccante del Cosenza, Gennaro Tutino, come obiettivo principale. Dopo la partenza di Sebastiano Esposito, la Sampdoria ha urgente bisogno di un nuovo centravanti e Tutino rappresenta il profilo ideale per soddisfare le esigenze della squadra. Tuttavia, la concorrenza per assicurarsi le prestazioni del giocatore è elevata, e sarà interessante vedere se il nuovo direttore sportivo, con esperienza all’Empoli, riuscirà a portare a termine questo importante acquisto.

L’interesse della Sampdoria per Tutino evidenzia la volontà del club di migliorare il proprio reparto offensivo, cercando di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se il club blucerchiato riuscirà a completare le operazioni di mercato necessarie per rafforzare la rosa e puntare a una stagione di successo.