Da Torino: “Palermo, idea Turicchia”

Il Palermo ha messo nel mirino Riccardo Turicchia, terzino sinistro in uscita dalla Juventus, che potrebbe andar via in modo da trovare più spazio in una categoria superiore.

Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoJuve.com, oltre allo Spezia, potrebbe essere un’idea anche per il Palermo che sta cercando dei giocatori in quel ruolo. I rosanero, inoltre, restano interessati a Luis Hasa e presto potrebbero avere un contatto con la Juventus per parlarne più concretamente.