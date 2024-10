Gds: “Il francese è costato due milioni. Palermo, mistero Appuah”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sul Palermo e sui mistero Appuah.

Il Palermo ha investito oltre due milioni di euro su Appuah, un giovane talento del 2004, ma fino a ora il suo contributo in campo è stato limitato a soli undici minuti nella partita contro il Cesena. Questo acquisto, il secondo più oneroso della campagna estiva del club, è stato frutto di una lunga trattativa con il Nantes e della volontà del giocatore di approdare al Palermo, ma l’impatto immediato di Appuah è stato minore del previsto.

Nonostante le sue buone potenzialità, Appuah sta affrontando alcune difficoltà tattiche che Dionisi e il suo staff stanno cercando di correggere. Il suo ruolo ideale sarebbe quello di esterno sinistro in un attacco a tre, dove potrebbe sfruttare al meglio la sua velocità e abilità nel dribbling. Tuttavia, finora l’allenatore ha preferito puntare su giocatori più esperti come Di Mariano, oppure ha dato fiducia a Le Douaron o al titolare fisso Di Francesco, che ha già contribuito con tre assist in stagione.

Appuah ha avuto una breve opportunità solo quando Di Francesco si è fermato per un sovraccarico muscolare, e altre volte è stato escluso per infortuni, come una distorsione alla caviglia e un episodio di febbre. Il club, tuttavia, non sembra avere fretta di farlo scendere in campo con continuità, considerata la sua giovane età e la scarsa esperienza nei campionati professionistici.

Con l’intera stagione ancora davanti, c’è speranza che Appuah possa crescere e diventare una pedina importante per il Palermo, mostrando quel talento che ha spinto il club a investire su di lui.