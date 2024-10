Gds: “Arriva la Reggiana al Renzo Barbera. Come risponderanno i tifosi del Palermo?”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà contro la Reggiana.

Il Palermo si sta preparando per una sfida importante contro la Reggiana, in un momento delicato per la squadra e i suoi tifosi. Dopo la delusione della sconfitta contro la Salernitana e il pareggio con il Modena, c’è la speranza di vedere un sostegno ancora più forte sugli spalti del Barbera. Nonostante le ultime presenze si siano attestate tra le 23 e le 25 mila persone, la squadra punta a registrare un numero di spettatori superiore per cercare la prima vittoria casalinga della stagione.

Serie B, Palermo-Reggiana: biglietti in vendita. Le info

Fino a ora, l’unico gol casalingo del Palermo è stato segnato da Di Mariano contro il Cosenza, mentre con Cesena e Salernitana i rosanero sono rimasti senza reti. Anche in trasferta i tifosi hanno dimostrato grande affetto, con quasi 2.000 sostenitori che hanno seguito la squadra a Modena sotto la pioggia.

La vendita dei biglietti per la sfida contro la Reggiana è già partita, così come per la successiva trasferta contro il Mantova, in programma il 30 ottobre.