Gds: “Palermo, Insigne è l’uomo in più. Ora caccia al gol anche al Barbera”

A Modena, Roberto Insigne ha messo a segno il suo quarto gol stagionale, confermando il suo eccezionale avvio di stagione, il migliore della sua carriera fino a questo punto. Il numero 11 rosanero non aveva mai iniziato un campionato con così tanta incisività, superando anche i suoi esordi con Frosinone e Benevento, dove pure fu decisivo per la promozione in Serie A. Questo exploit testimonia la grande forma fisica e mentale che sta vivendo, rendendolo un punto di riferimento per il Palermo e il simbolo della squadra in questa fase cruciale della stagione.

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sul Palermo e su Insigne.

Il Palermo ha trovato in Roberto Insigne un elemento fondamentale in questo avvio di stagione. L’esterno offensivo ha mostrato una crescita impressionante rispetto alla scorsa stagione, quando faticava a entrare nel vivo del gioco e a incidere. Ora, grazie al nuovo ruolo più accentrato e alla fiducia trasmessa da Dionisi, Insigne ha già segnato quattro gol tra campionato e Coppa Italia, il doppio di quelli dell’anno scorso, contribuendo in modo decisivo ai risultati della squadra.

La sua rete in Coppa Italia contro il Parma ha permesso al Palermo di avanzare nel torneo, mentre il gol contro la Cremonese ha portato i primi tre punti in campionato. Insigne ha poi fornito un assist a Di Mariano contro il Cosenza e ha segnato contro il Südtirol, chiudendo il match sul 3-1. L’ultima perla è arrivata nel pareggio 2-2 contro il Modena, con un gol sotto la traversa e un passaggio decisivo nell’azione del primo gol rosanero.

Il numero 11 rosanero sta vivendo uno dei migliori momenti della sua carriera, dimostrando una forma fisica e mentale eccellente. A differenza delle sue esperienze precedenti, dove spesso impiegava più tempo a entrare in ritmo, quest’anno Insigne è stato fin da subito protagonista. Ora il suo obiettivo è esultare anche al Barbera, poiché tutti i suoi gol finora sono arrivati in trasferta. Con la fiducia di Dionisi e la competizione interna con Le Douaron, Insigne sembra determinato a guidare la squadra, facendo valere il suo talento e la leadership in campo.