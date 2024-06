TMW: “Como, oggi le visite mediche di Belotti”

Primo colpo in entrata per il Como.

Come scrive “TMW” è atteso stamane al centro sportivo del Como, Andrea Belotti. L’attaccante ex Palermo e Fiorentina è atteso in mattinata per le visite mediche di rito prima di diventare un nuovo giocatore dei lariani. 30 anni, arriva a titolo definitivo dalla Roma con il club lombardo che sborserà circa 5 milioni di euro.

Al termine delle visite il centravanti firmerà un contratto biennale. Il Gallo è pertanto il primo colpo del nuovo Como targato Hartono, che torna in Serie A dopo 21 anni.