Gds: “Palermo, tutto su Vandeputte. Il Bari pressa Pigliacelli”

In difesa si batte sempre la pista Ferrari, il Frosinone dice «no» per Mazzitelli

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo con Vandeputte obiettivo principale.

Con l’apertura della sessione estiva del calciomercato imminente, il Palermo si prepara a rafforzare la squadra. Ecco un riassunto delle principali trattative e movimenti:

Portieri:

Andrea Fulignati: Il Palermo è in trattativa con Fulignati, che ha già vestito la maglia rosanero. Tuttavia, Fulignati cerca garanzie tecniche per un ruolo da protagonista, una richiesta difficile da soddisfare dato l’investimento su Desplanches, che si sta riprendendo da un infortunio e punta a essere pronto per il ritiro a Livigno.

Mirko Pigliacelli: Corteggiato da altre società di Serie B, tra cui il Bari, che cerca un portiere affidabile.

Difensori

Fabio Lucioni: In cerca di un prolungamento di contratto che il Palermo non sembra disposto a concedere. Possibile trasferimento allo Spezia.

Ferrari e Nikolaou: De Sanctis sta lavorando intensamente su questi nomi.

Luca Carissoni: Il difensore del Cittadella piace per la sua duttilità. Il Palermo è ottimista nonostante l’interesse della Salernitana.

Centrocampisti

Luca Mazzitelli: La trattativa con il Frosinone ha subito una frenata, poiché il club non vuole cedere il giocatore a una società della stessa categoria.

Jari Vandeputte: Continua la trattativa con il Catanzaro, che chiede 4 milioni. Il Palermo offre 3 milioni e potrebbe includere contropartite come Di Mariano o Soleri.

Attaccanti

Soleri: La trattativa con lo Spezia sembra trasformarsi in una telenovela. Lo Spezia non vuole pagare il milione richiesto dal Palermo e potrebbe virare su Pittarello.

Matteo Brunori: Nessun movimento attuale, il Palermo chiede 6 milioni, cifra che nessuna società è disposta a pagare in questo momento.

Il Palermo è attivo su vari fronti del calciomercato, cercando di equilibrare l’esigenza di rafforzare la squadra con la necessità di rispettare le limitazioni regolamentari della Serie B. Con la sessione estiva ormai alle porte, le prossime settimane saranno cruciali per definire la rosa che affronterà la nuova stagione sotto la guida di Alessio Dionisi.