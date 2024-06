Gds: “Il Palermo setaccia il mercato degli under”

Serie B. Si riparte da Ranocchia, Vasic e Desplanches ma si prova anche ad allargare la platea dei «baby» Hasa e Bianco idee per la regia, Pierozzi e Barbieri stuzzicano per le corsie. In avanti c’è Vata

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che setaccia il mercato degli under.

Il Palermo è impegnato a costruire una squadra equilibrata, mescolando esperienza e gioventù per affrontare la prossima stagione sotto la guida di Alessio Dionisi. L’obiettivo è rispettare il regolamento della Serie B, che consente 18 giocatori over (nati fino al 2000) nella lista dei partecipanti al torneo, mentre gli under possono essere infiniti.

Giovani Promesse e Conferme

Portieri

Desplanches: Considerato uno dei giovani su cui il Palermo punta fortemente e probabilmente sarà il portiere titolare, anche se la decisione finale spetta a Dionisi.

Nespola (classe 2005): Potrebbe essere confermato come terzo portiere.

Difensori:

Lund (2002): Nazionale americano con ampi margini di miglioramento.

Peda (2002): Acquistato dalla Spal la scorsa estate, tornerà dopo un anno in prestito.

Buttaro (2002): Potrebbe essere mandato in prestito per maturare esperienza, ma la sua posizione sarà valutata durante il ritiro.

Niccolò Pierozzi (Fiorentina) e Tommaso Barbieri (Pisa): Potenziali acquisti per rinforzare la difesa.

Centrocampisti:

Ranocchia (2001): Considerato un punto fermo della squadra, ha già dimostrato di poter fare la differenza in Serie B.

Vasic (2002): Ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative e si stanno valutando le migliori soluzioni per il suo futuro.

Hasa (Juventus) e Bianco (Fiorentina): Rimangono piste valide per il centrocampo.

Attaccanti:

Vata (Celtic) e Francesco Pio Esposito: Giovani talenti che il Palermo sta considerando per rafforzare l’attacco.

Esperienza e Leadership

Il Palermo cerca di creare un mix equilibrato tra giovani promettenti e giocatori esperti. Morgan De Sanctis, il nuovo direttore sportivo, sta sondando il mercato a 360 gradi per trovare il giusto equilibrio tra “usato sicuro” e prospettiva futura.

La strategia del Palermo mira a costruire una squadra competitiva e pronta a lottare per obiettivi ambiziosi nella prossima stagione. L’attenzione è rivolta non solo all’immediato, ma anche alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti, garantendo così un futuro solido e prospero per il club