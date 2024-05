Tuttosport: “Samp-Pirlo, il matrimonio va avanti”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla Sampdoria e su Pirlo, un matrimonio destinato a proseguire.

Il matrimonio tra Andrea Pirlo e la Sampdoria – salvo clamorosi colpi di scena – andrà avanti. Anche se la delusione per la sconfitta di Palermo ai playoff è ancora calda e i blucerchiati hanno vissuto solo domenica scorsa il rompete le righe a Bogliasco, il club ha deciso di rinnovare la fiducia al tecnico bresciano attualmente sotto contratto fino

al 2025.

A dire il vero il campionato appena concluso per i doriani e per il suo mister è stato pieno di alti e bassi, costantemente vissuto sulle montagne russe e di sicuro anche Pirlo ha avuto le sue responsabilità nel bene e nel male. E però la Samp, almeno a giudizio della proprietà, ha comunque messo in mostra una crescita nel corso della stagione dopo le tante difficoltà iniziali, con un fallimento societario evitato in extremis e con una squadra che in inverno si è trovata perfino in zona retrocessione.

Alle porte ci sarà però un’altra estate di rivoluzione sul mercato, sia per i tanti giocatori in prestito che adoggi non fanno parte della rosa (Stankovic, Ghilardi, Gonzalez, Darboe, Stojanovic ed Esposito fanno parte di quest’elenco) sia per la necessità di tagliare alcuni elementi a libro paga – come Verre o Conti – che si portano dietro i contratti da A e che pesano sul monte ingaggi. Oltre alla conferma di Pirlo resterà alla Samp anche il ds Andrea Mancini, che ha avuto il merito di firmare alcune discrete operazioni di mercato soprattutto a gennaio nonostante i paletti imposti dal post ristrutturazione del debito (paletti che ci saranno anche nella sessione alle porte) e al suo fi anco verrà nominata un’altra figura tra parte tecnica e societaria.