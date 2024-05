Pasqualin: «Palermo-Venezia partita equilibrata, i rosa non hanno nulla da recriminare»

Intervistato da Alessio Alaimo per “TMW” l’avvocato Claudio Pasqualin ha parlato in merito a Palermo-Venezia e ai playoff di serie B.

Ecco le sue parole:

«Palermo-Venezia? Ho visto una partita equilibrata, sostanzialmente con un Venezia che sin da subito si è fatto preferire concedendo pochissimo al Palermo che non ha occasioni da recriminare. Venezia favorito? Sia per il punteggio che per la posizione di classifica, si. Il Venezia è indubbiamente favorito ma credo che Vanoli non permetterà questo tipo di ragionamenti. Catanzaro-Cremonese? Il fattore campo ha la sua importanza. Catanzaro è un ambiente molto caldo. Il duo Magalini-Vivarini ha fatto un mezzo miracolo per quelle che erano le ambizioni di partenza. Questo Catanzaro può stupire».