Tuttosport: “Salernitana. È il giorno di Soriano? Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Oggi la Salernitana dovrebbe decidere se tesserare Roberto Soriano, 33 anni, italo-tedesco originario di Darmstadt, che da giorni è in prova con il club campano. Il principale ostacolo al suo tesseramento sembra essere il fatto che Soriano non è stato tesserato da più di un anno, da quando si è svincolato dal Bologna. Prima di allora, aveva militato in Spagna con il Villarreal, dopo essere cresciuto a Darmstadt e passato per le giovanili del Bayern e la prima squadra della Sampdoria.

Nel frattempo, il Palermo continua la ricerca di un nuovo portiere dopo l’infortunio di Alfred Gomis, avvenuto durante la sconfitta di venerdì a Brescia. Tra i nomi valutati c’è il 37enne Andrea Consigli, che potrebbe aver chiuso la sua storia con il Sassuolo, club di cui è portiere dal 2014.

In queste ore, il Frosinone si avvicina all’ingaggio di Adriano Jagusic, un duttile centrocampista croato di 19 anni, attualmente in forza allo Slaven Belupo, dove si è messo in mostra nell’ultimo turno segnando un gol. Il Frosinone sarebbe disposto a investire mezzo milione di euro, grazie al “tesoretto” accumulato dalla cessione di Brescianini all’Atalanta.

Infine, è ufficiale il trasferimento della punta uruguaiana Augustin Alvarez, 23 anni, dal Sassuolo all’Elche, club della Segunda División spagnola.