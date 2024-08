Gazzetta di Modena: “Consigli-Palermo? Grande intesa con Dionisi, ma c’è il “problema” della distanza?”

L’edizione odierna de “La Gazzetta di Modena” si sofferma sul portiere Consigli nel mirino del Palermo.

Salutato l’uruguaiano Agustin Alvarez, è ufficiale il passaggio in prestito all’Elche. Il Sassuolo continua a cercare una soluzione per la questione portieri. Un aiuto potrebbe arrivare da un ex neroverde, ovvero da Alessio Dionisi. Il Palermo è infatti alla ricerca di qualcuno da mettere tra i pali dopo il gravissimo infortunio di Gomis, per la lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro. Il nome di Consigli è in cima alla lista, d’altra parte c’era grande intesa tra lui e il mister, che lo ha sempre considerato un titolare inamovibile, nonostante l’arrivo di Cragno.

È da vedere però se l’interessato accetterà una destinazione così lontana da Modena, visto che pare che dietro al no al Monza di qualche settimana fa ci fosse la voglia di restare in città. Nella lista dei rosanero una delle alternative è Gianluca Pegolo, svincolato e già in uscita dal Sassuolo. Dopo la partenza di Pina monti il Sassuolo è vigile anche sul mercato delle punte: Di Mariano e Djuric restano i nomi caldi.