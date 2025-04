Ci raggiunga in caserma: Marco Materazzi convocato d’urgenza dalla Guardia di Finanza | 17 milioni di euro confiscati

Terremoto nel mondo del calcio, Marco Materazzi convocato d’urgenza dalla Guardia di Finanza: cosa è successo

Uno degli eroi del “Triplete” come Marco Materazzi torna a far parlare di sé. Anche se il calcio, questa volta, non c’entra assolutamente nulla. L’ex difensore centrale della nazionale ha avuto una spiacevole visita: quella della Guardia di Finanza.

Il campione del mondo del 2006, a quanto pare, è stato vittima di una truffa. La cosa che, però, lo può “consolare” (anche se in questo caso è un parolone) è che non è stato affatto l’unico ad essere stato incastrato.

Oltre a lui, infatti, anche altri personaggi appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo. I finanziari hanno controllato tutti i documenti relativi all’ex nerazzurro. Il motivo? Il tutto inizia da una società che si occupa di “pietre preziose“.

Diverse procure italiane, già da un bel pò di tempo, stanno indagando su questa vicenda. Ovvero quelle di: Milano, Roma, Siena, Trieste e Verona. La questione riguarda anche altra gente “non famosa” che è stata truffata. Letteralmente.

Materazzi e non solo, confiscati milioni di euro: cosa è successo

Si ritorna a parlare della famosa “truffa dei diamanti“. Il tutto ha inizio da un istituto bancario che, nell’ultimo periodo, è al centro di numerose critiche e accuse. Stiamo parlando del Banco BPM che ad oggi vanta 3,8 milioni di clienti. Come riportato in precedenza sono cinque le procure che stanno lavorando, senza sosta, su questa vicenda. Nel corso del tempo sono stati rivelati i nomi di altre persone che sono state truffate.

Tutto parte da prima dell’inizio della pandemia da Covid da parte di una società che prende il nome di “Intermarket Diamond Business“. La stessa che concorda con Banco BPM la vendita di diamanti e pietre preziose da proporre ai clienti. Insomma, come una sorta di ottimo investimento. Con la speranza che, in futuro, possano avere ottimi profitti. In tutta Italia sono state almeno decine di migliaia le sottoscrizioni. Soprattutto per artigiani, imprenditori, partite Iva, pensionati.

Truffa del diamante, continuano le indagini: gli ultimi aggiornamenti

Tra le persone colpite, come riportato in precedenza, anche personaggi famosi. Tra questi il cantante Vasco Rossi, l’imprenditrice farmaceutica Giovanna Maria Diana Bracco, il ct della Turchia Vincenzo Montella e molti altri. Il meccanismo inizia quando si scopre che il prezzo a cui sono state vendute le pietre è aumentato. Segno del fatto che il loro valore non è quello di acquisto e che il valore sul mercato è in netto calo rispetto a quanto raccontato ai creditori da Banco BPM.

I clienti, con il passare del tempo, hanno capito che i loro soldi investiti non li rivedranno più visto che sono stati vittime, appunto, di una truffa vera e propria. Le indagini non sono ancora concluse. Il lavoro della finanza continua senza sosta.