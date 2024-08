Gazzetta dello Sport: “Pisa scatenato. Salernitana, sogno Joao Pedro. Le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il sogno di mercato della Salernitana di riportare in Italia l’attaccante Joao Pedro rischia di svanire. Al momento, non c’è la disponibilità della proprietà a garantire la copertura economica necessaria per l’operazione, il che potrebbe spingere l’italo-brasiliano a considerare altre offerte, tra cui quelle di Genoa e Verona. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha gestito la trattativa con grande discrezione, facendo leva sulla volontà del 32enne di lasciare la Turchia, visto che non rientra più nei piani del Fenerbahce, che sarebbe disposto a concedergli una buonuscita.

Petrachi è riuscito in pochi giorni a ottenere la disponibilità di Joao Pedro, trovando un accordo biennale a 700mila euro a stagione. Tuttavia, la trattativa, che si sperava di chiudere nel fine settimana, non ha avuto esito positivo, suscitando disappunto nello stesso Petrachi. Nonostante abbia rivoluzionato la rosa, garantendo alla Salernitana oltre 17 milioni di euro di entrate e riducendo sensibilmente il monte ingaggi, come richiesto dall’ex presidente Danilo Iervolino, Petrachi si aspetta ora un sostegno dalla società per concludere al meglio il mercato. Tuttavia, il rapporto tra il dirigente e il club non sembra essere in discussione.

Se l’operazione per Joao Pedro dovesse fallire, diventa improbabile l’arrivo di Gianluca Lapadula dal Cagliari, dato che l’attaccante percepisce uno stipendio molto più alto e richiede un contratto triennale. In ogni caso, un rinforzo per la Salernitana sarà Roberto Soriano. L’ex giocatore del Bologna, fermo nell’ultima stagione, si allena da giorni con la squadra e ha dimostrato una buona condizione fisica ed emotiva. Tra oggi e domani è atteso l’annuncio del suo contratto annuale con opzione di rinnovo.

Il Pisa è vicino a completare il suo ricco mercato con l’ingaggio di un nuovo centrocampista: si tratta di Abildgaard, che sarà liberato dopo la partita di stasera del Como per unirsi alla squadra di Pippo Inzaghi. Sul fronte delle uscite, il Pisa ha già confermato la partenza di Leverbe, che si è trasferito al Vicenza. Altri movimenti in uscita potrebbero seguire a breve.