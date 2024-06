Tuttosport: “Salernitana Coda è tuo. Si lavora per Tutino, tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Affare Coda. Fra le tante squadre che si stavano muovendo per aggiudicarsi il re dei bomber della B, a quanto pare, l’asta sarebbe già stata vinta della Salernitana, dove Coda giocò fra il 2015 e il 2017 mettendo a segno 31 reti in 81 partite. Stupisce che, una società data da tutti come in vendita, possa fare un colpo simile ma non è da escludere che possa esserci un accordo per l’arrivo del bomber con gli eventuali compratori, sempre che esista davvero una concreta trattativa per la cessione del club. Si dice poi che la Salernitana lavorerebbe per ottenere anche Gennaro Tutino, 27 anni, appena riscattato dal Cosenza per 2.5 milioni dal Parma: quasi ovunque se ne caldeggia con insistenza la cessione in B, anche se avrebbe numeri da A.

Comunque, per circa 5 milioni, i rossoblù silani dovrebbero essere disposti a cederlo. Salernitana che sarebbe interessata anche al difensore Stefano Scognamillo, 30 anni, dal 2021 al Catanzaro, italiano nato a San Pietroburgo, nell’ultima annata, 38 gare e 1 assist con i giallorossi. Intanto però, a Catanzaro si complica

“l’affaire” Vivarini: l’accordo per allenare il Frosinone c’era, ma non s’è presentato nella sede del Catanzaro, su convocazione del club. Fra gli altri gioielli del club calabrese, c’è l’interessamento del Bari per Tommaso Biasci, 30 anni il 20 novembre, a caccia di una prima punta di peso e per questo avrebbe già sondato il Como per avere Alberto Cerri, 28 anni. Bari che ha il problema del portiere, visto che un anno fa, Caprile non è stato degnamente sostituito e dunque si muoverebbe per arrivare a Andrea Fulignati, 29 anni, autore di un buon campionato coi giallorossi calabresi.

Intanto, a Brescia, pare davvero che Cellino voglia fare uno squadra che possa lottare per la A, in un campionato che potrebbe non aver padroni: il mediano belga Mathias Verreth, 26 anni, proveniente dal Wilem II (B olandese) ha annunciato il suo arrivo a Brescia. In arrivo anche l’esterno sinistro Niccolò Corrado, 24 anni, nella scorsa annata fra Ternana e Modena, su cui l’Inter non dovrebbe esercitare il diritto di recompra. Potrebbe tornare fra le rondinelle anche il centravanti Ernesto Torregrossa, 31 anni, diventato nazionale venezuelano riscoprendo le sue radici, reduce dalla non felice esperienza al Pisa ma che resta uno dei protagonisti dell’ascesa in A del Brescia con Corini nel 2019.

La Reggiana si muove per avere l’attaccante Marco Nasti, 20 anni, proprietà Milan, già in B con Cosenza e Bari; il fantasista Manuel Marras, 30 anni, proprietà Cosenza, nonché il trequartista-seconda punta Mirko Antonucci, 25 anni: a Cittadella era diventato un calciatore vero, è reduce da una stagione pessima fra Spezia e Cosenza (che comunque vorrebbe riaverlo in prestito per provare a rilanciarlo). Mantova, è fatta per il mediano Federico Artioli, 23 anni, proprietà Sassuolo, nella passata stagione in prestito alla Pergolettese mentre al Sudtirol approda dall’Inter il centrocampista Jacopo Martini (2004), ex Foggia in C.