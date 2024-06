Ciao ragazzi, vado a giocare in Qatar: lascia la Fiorentina senza alcun preavviso | Palladino ci resta malisismo

Palladino appena arrivato a Firenze deve subito salutare uno dei suoi uomini migliori: tutto fatto per il passaggio in Qatar

Prima la presentazione, poi il contatto con la squadra, seppur telefonico, adesso sarà tempo per Palladino di dettare la linea degli obiettivi insieme alla società. Il nuovo allenatore della Fiorentina non vede l’ora di iniziare, ma nemmeno il tempo della conferenza della presentazione che per lui sarà subito il momento degli adii.

Uno dei calciatori più rappresentativi è infatti in partenza, e in queste ore nemmeno il tecnico sembra essersi riuscito a mettere in contatto con lui. Ad attirarlo è stato ancora una volta il calcio del Medio Oriente, con un’offerta in arrivo dal Qatar che il giocatore a questo punto sembra intenzionato ad accettare.

A Palladino, che ha contattato tutti i giocatori uno per uno nel momento del suo insediamento, al telefono, non resta che focalizzarsi sul mercato per provare con la società a incassare una bella somma dalla cessione e reinvestirla. Ecco a che punto è la trattativa.

Fiorentina, primo addio per Palladino

L’avventura di Palladino inizia con un addio autorevole. Stiamo parlando di Ikone. Il giocatore infatti è a un passo dal trasferimento in Qatar. Su di lui c’è l’Al-Duhail club che poche settimane fa ha acquistato dalla Lazio Luis Alberto, e a Firenze ormai si attendono solamente i documenti per fare decollare la trattativa.

Ikone lascerà verosimilmente la Fiorentina dopo una stagione condita da 3 gol e 1 assist. Nelle ultime tre stagioni il feeling non era mai decollato con Vincenzo Italiano. Ecco le cifre dell’operazione, e quanto incasserà la Fiorentina dal club qatariota.

Ikone in Qatar: mancano solo i dettagli

Alla Fiorentina potrebbero andare come scritto da Gianluca Di Marzio sul suo sito circa 10 milioni di euro per il cartellino di Ikone. L’attaccante era stato seguito anche dall’Al Arabi ma in queste ore la Fiorentina sta aspettando un’offerta ufficiale dal club del Qatar.

Come detto Ikone potrebbe raggiungere un’altra conoscenza della Serie A, Luis Alberto, e approdare in Qatar Stars League, altra lega del Medio Oriente insieme alla Saudi Pro League molto ricca e in continua crescita. Non è ancora noto quanto guadagnerà Ikone. Palladino nelle scorse ore ha detto inoltre di avere sentito praticamente tutti i calciatori telefonicamente, ma di non essere riuscito a mettersi in contatto con il francese.