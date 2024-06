Galliani è sempre Galliani: lo prende a parametro zero dal Milan | Affare (quasi) fatto

Adriano Galliani pesca dal Milan. Il Monza punta in alto e prova il colpo a parametro zero dai rossoneri.

Per Adriano Galliani il Milan sarà sempre una seconda squadra del cuore, anche nelle vesti di dirigenti del Monza. Primo tifoso anche dei brianzoli, il condor però con i rossoneri avrà sempre un legame speciale, e questo ottimo rapporto con la società potrebbe trasformarsi in un’occasione di mercato per il club.

I rapporti come detto ottimi hanno portato a diversi scambi di informazioni e trattative da quando il Monza è approdato in Serie A, e Galliani potrebbe avere una corsia preferenziale anche grazie all’amicizia con Ibrahimovic, tornato in rossonero con le vesti di dirigente.

Che Ibrahimovic nutra grande rispetto per l’ex ad del Milan è trapelato anche dalla conferenza stampa dello svedese. L’obiettivo di Galliani è prendere dai rossoneri un giocatore a parametro zero, e portarlo a Monza: la trattativa può decollare nelle prossime ore.

Galliani, colpo dal Milan

Dal Milan al Monza. Il futuro di Daniel Maldini balla ancora tra le due società “amiche”, non colluse chiaramente ma unite dal legame con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il figlio di Paolo, che con i rossoneri ha anche vinto uno scudetto, ma si è tolto lo sfizio di segnare un gol contro il Milan a San Siro davanti al papà dirigente, potrebbe lasciare il diavolo per sempre.

Approdato al Monza dopo aver girato tra Spezia, Empoli e la Brianza, il centrocampista è approdato alla corte di Palladino dove ha fatto vedere le cose miglior. E il contratto di Daniel è in scadenza, e come confermato da Sky Sport il giocatore non avrebbe intenzione di rinnovare.

Maldini, al Monza a parametro zero

Come trapelato in questo ore, Daniel Maldini non sembra sul punto di rinnovare il suo contratto con il Milan in scadenza nel giugno del 2024. Il Monza è pronto a offrirgli un ruolo da protagonista e difficilmente il Milan lo farà rinnovare per poi girarlo ancora in prestito o cercare la cessione.

Maldini quest’anno nel 2024, da gennaio a giungo, ha fatto vedere le cose migliori mettendo a segno 4 gol e fornendo 1 assist con la maglia del Monza. La sua valutazione è salita fino a circa 5-10 milioni di euro. Galliani è pronto a offrirgli un nuovo contratto con i brianzoli, e i rapporti ottimi col Milan dovrebbero favorire la trattativa.