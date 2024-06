Corriere dello Sport: “Cagliari-Empoli: Semper. Como: Pau Lopez. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Finalmente Davide Nicola (51) al Cagliari, entro domani sarà anche ufficiale. L’Empoli e il club sardo hanno di fatto chiuso l’accordo per liberare il tecnico piemontese, che già da diverse settimane si era promesso ai rossoblù legandosi ad un contratto di due anni più uno da circa 1 milione di euro a stagione. Nell’incontro di ieri pomeriggio tra il ds Roberto Gemmi e il direttore Nereo Bonato sono stati definiti così anche gli ultimi passaggi dell’operazione: come da programma i sardi accoglieranno il difensore Sebastiano Luperto (27), individuato per sostituire Alberto Dossena (25) e vero pupillo di Nicola.

Ai toscani andranno circa 3/3,5 milioni di euro, mentre il calciatore ha detto sì ad un triennale. Tornando a Dossena, si aspettava il rientro del procuratore dalla Germania per definire gli aspetti contrattuali del ragazzo e così è stato. Accordo chiuso con il Como fino al 2028, con i sardi che incasseranno circa 8 milioni di euro più 2 di bonus dalla sua partenza. Tornando al Cagliari, Lorenzo Lucchesi (21) si conferma un’opzione, ma il futuro del giovane difensore verrà deciso durante il ritiro con la Fiorentina.

GASPAR. Tutto confermato anche per Kialonda Gaspar (26) al Lecce. Il difensore angolano è stato annunciato ieri sui canali dei giallorossi: si tratta di un acquisto a titolo definitivo, con il centrale che ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per i successivi due anni. Per l’attacco della squadra di Luca Gotti resta invece valida l’opzione M’Bala Nzola (27), anche se ad oggi i costi dell’affare sembrano fuori portata per i salentini.

RESCISSIONE. Gerard Deulofeu (30) ha rescisso il suo contratto (scadenza 2026) con l’Udinese: usufruirà delle strutture del club e resterà ospite dei friulani per curarsi. Ha salutato i suoi tifosi con una lettera da brividi pubblicata sui social e diventata in poco tempo virale.

Adrien Semper (26) è un nome per Cagliari ed Empoli. Con il Como che avrebbe puntato anche l’ex estremo difensore della Roma Pau Lopez (29) per la porta. Lo spagnolo ha comunque molto mercato: piace anche ad altre società di A e ad alcuni club iberici.

Eusebio Di Francesco (54) al Venezia è ufficiale. Ieri i lagunari hanno annunciato la firma fino al 2026 dell’allenatore abruzzese, che in questa sua nuova esperienza e dopo l’avventura di Frosinone potrebbe accogliere Riccardo Marchizza (26). L’Atalanta ha puntato Ben Godfrey (26) dell’Everton. Sebastiano Esposito (21) si è promesso all’Empoli e in settimana verranno definiti i dettagli (ieri l’incontro in sede Inter), mentre il fratello Pio Esposito (18) è un obiettivo concreto del Torino.