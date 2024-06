Corriere dello Sport: “Catania, anche Casasola. Pescara, c’è Tesser. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie C.

Tanti pezzi pregiati in vetrina per la nuova Ternana di Ignazio Abate che sarà radicalmente diversa. Tra i partenti ci sono Tiago Casasola (29) e il rientrante Francesco Di Tacchio (34): per entrambi le sirene arrivano da Catania, dove Mimmo Toscano avrebbe espresso il desiderio di portarli alla corte rossoazzurra, dove le intenzioni (piuttosto chiare) sono quelle di provare a fare un campionato di vertice. Probabile che entrambi non resteranno a Terni, ma prima di capire quale sarà la destinazione si potrà fare qualche sondaggio anche in altra direzione. Dopo la cessione all’Avellino di Antony Iannarilli (34), Abate probabilmente opterà per affidare il ruolo di titolare tra i pali a Tommaso Vitali (25), già protagonista nell’ultima parte di stagione con le Fere.

Altro elemento con la valigia in mano è Alexis Ferrante (29): l’Entella ha fatto un sondaggio. Niccolò Corrado (24) ha un accordo col Brescia e salvo sorprese l’operazione è destinata a concretizzarsi a breve. Ribadita invece l’incedibilità di Marco Capuano (32): il difensore sarà il perno del nuovo progetto, magari col ritorno di Riccardo Zoia (22) dalla Vis Pesaro.

PESCARA, in azione. Quella di domani sarà probabilmente una giornata decisiva per il Pescara. È infatti previsto a Ferentino il faccia a faccia tra il presidente Daniele Sebastiani e Rosettano Navarra. L’ex patron del Pontedera alla luce del colloquio con il massimo dirigente pescarese, deciderà se entrare (con il 20% delle quote) in società oppure no. Quello che nascerà sarà comunque un Pescara giovane e che potrebbe essere guidato da Attilio Tesser che resta il candidato forte per la panchina. Piace il difensore centrale Gabriele Guarino (20) di proprietà dell’Empoli. La formazione biancazzurra con la probabile partenza di Alessandro Plizzàri (23) e il ritorno al Potenza di Manuel Gasparini (22), valuta il portiere Edoardo Corvi (23) del Parma.

All’Audace Cerignola interessa l’attaccante Christian Tommasini (26), era al Monopoli. I pugliesi dovrebbero chiudere per Luigi Cuppone (27). Potrebbe tornare Marco Delle Monache (19) era al Vicenza. In attesa di una svolta societaria, il Perugia ingaggia l’attaccante Luca Bacchin (21), è del Perugia dopo David Mondonico (27). Il talento Flavio Russo (20) del Sassuolo piace a Carpi e Pescara. Vicinissimo l’ingaggio da parte degli emiliani di Matteo Sorzi (24), portiere svincolato dal Fiorenzuola. Per la difesa si fa largo l’ipotesi Filippo Pacciardi (29): ma il Messina vorrebbe trattenerlo.