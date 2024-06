Corriere dello Sport: “Bari, Pigliacelli resta la prima scelta in porta”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Pigliacelli nel mirino del Bari.

Bari ha bussato alla porta del Venezia per l’attaccante Cristian Gytkjaer (nella foto). Ma il club lagunare non intende privarsi del bomber danese, protagonista della promozione in A con un bottino di 12 gol e due assist. Il ds Giuseppe Magalini è alla ricerca di un attaccante strutturato in grado di assicurare alla squadra un cospicuo numero di gol. Il Bari ha necessità di potenziare il reparto offensivo dopo le difficoltà offensive della scorsa stagione.

Al momento può contare solo si Giuseppe Sibilli appena riscattato dal Pisa dopo la sua brillante stagione arricchita da 12 gol, record personale. Ma in attacco c’è subito un doppio colpo per Moreno Longo. Giuseppe Ambrosino (21) e Lorenzo Sgarbi (23) arrivano in prestito dal Napoli. Confermato l’interessamento del Bari per l’attaccante portoghese Pedro Mendes (25) dell’Ascoli e la prima punta Manuel De Luca della Sampdoria. Il portiere Mirko Pigliacelli (31), la prima scelta, ma nel mirino ci sarebbe Filippo Rinaldi, 21 anni, di proprietà del Parma neopromosso in A. Nell’ultima stagione è stato in prestito all’Olbia distinguendosi al punto da diventare il secondo di Sebastiano Desplanches in Under 21.