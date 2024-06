Corriere dello Sport: “Caso per Grosso. Soleri e Aurelio per D’angelo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

William Viali è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore granata (contratto annuale) e tra i tanti argomenti sul tavolo s’è parlato anche del mercato della Reggiana. «Andrea Meroni (27) è un ragazzo che conosco bene e col direttore Pizzimenti ne abbiamo parlato. Chiaro che sono felice di ritrovarlo qui, ma ho letto molti nomi del Cosenza accostati alla nuova Reggiana e molti non corrispondono al vero». Certa la scelta dell’esterno d’attacco Matteo Maggio (22), della Pro Vercelli.

Per il centrocampista Idriz Voca (27), altro ex Cosenza, si dovrebbe chiudere presto. Più complicato arrivare a Manuel Marras (30) e Giacomo Calò (27), mentre Mirko Antonucci (25) è un profilo che piace alla Reggiana. Viali ha ribadito anche la volontà della società di fare un tentativo per riportare Manolo Portanova (24) in Emilia. La Fiorentina è disposta a cedere Lorenzo Lucchesi (21) e Lorenzo Amatucci (20) e forse anche Filippo Distefano (21), con Pietro Comuzzo (19).

Il Cosenza ha ingaggiato il centrocampista Christian Kouan (25), negli ultimi anni a Perugia dove è stato allenato anche da Alvini (2021/22). Lo Spezia continua a trattare con il Palermo per l’attaccante Edoardo Soleri (26). Sempre dei siciliani piace l’esterno difensivo Giuseppe Aurelio (24). I bianconeri potrebbero inserire nella trattativa il centrale greco Dimitris Nikolaou (25) e il portiere olandese Jeroen Zoet (33). Sempre più vicino alla firma per la Carrarese il difensore Filippo Oliana (24) era al Sestri Levante. Per l’attacco sondaggio per il cartellino di Cosimo Patierno (33) che l’Avellino vorrebbe confermare. Tante offerte in arrivo al Sassuolo per alcuni dei giocatori più utilizzati, vedi Kristian Thorstvedt (25), nel mirino della Fiorentina che per 5 milioni vorrebbe portarlo alla corte di Palladino. Ma Carnevali chiederà almeno il doppio, forte anche dell’interesse di Bologna, Atalanta e Venezia. Intanto è ufficiale la cessione di Matheus Henrique (27) al Cruzeiro: 7 milioni più 3 di bonus (da pagare entro il 2029). Jeremy Toljan (30) ha mercato all’estero. Il club potrebbe lanciare Filippo Missori (20) e riportare a casa Yeferson Paz (22) dopo la buona annata a Perugia. In attesa di novità per i big Berardi, Laurienté e Pinamonti, in entrata occhio a Giuseppe Caso (25) che Grosso ha già avuto al Frosinone.