L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sul momento di Nicola Rauti, attaccante del Palermo in prestito secco dal Torino.

In estate è volato al “Renzo Barbera” per sposare il progetto allettante del club rosanero. E domenica ha siglato un gol contro la Paganese.





Il piccoletto di Legnano ha giocato quasi sempre dall’inizio e con prestazioni altalenanti come tutta la squadra. Il Toro lo segue con attenzione. Ora gli servono più gol per tornare in granata dalla porta principale. E per guidare il Palermo in serie B.