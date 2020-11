L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Potenza.

Pur restando in emergenza, non intende fermarsi, anche perché nella mente di Boscaglia c’è un obiettivo: entrare stabilmente tra le prime dieci entro Natale e poi giocarsi il tutto per tutto nel resto del campionato.





«Entrare tra le prime dieci è l’obiettivo minimo, dobbiamo entrarci-afferma

Boscaglia -. La classifica delle settimane precedenti non è quella del Palermo, iniziamo a vedere un po’ il sole, ma dobbiamo continuare così. Tra le prime dieci, poi vedremo cosa succederà».



«Chi sta sopra li guardiamo poco, ci interessa la nostra classifica e dobbiamo dare continuità a quanto stiamo facendo nelle ultime settimane. I ragazzi sanno che così possiamo fare ottime cose, l’atteggiamento è quello giusto, mi piace che ci sia un po’ di sofferenza».

Rientra Odjer dalla squalifica a dare dinamismo e forza al centrocampo, zona nella quale sarà affiancato da Broh, che appare in vantaggio su Martin. In difesa al posto di Palazzi dovrebbe toccare a Peretti, nel ruolo di terzino tornerà tra i titolari Crivello.