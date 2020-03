L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della giornata di serie D con Palermo e Foggia che nei rispettivi gironi sono chiamati al riscatto. Di seguito un estratto:

“Vietato fallire per il Foggia del vulcanico Ninni Corda (46 anni) deciso a ripartire dopo la quarta sconfitta subita domenica a Casarano (1-0). Per i “satanelli” tre punti d’obbligo allo “Zaccheria” col Nardò che non vince da 6 gare ma che ha perso una sola volta (a Cerignola) delle ultime 13 giornate. Sul campo del Gelbison (che in casa non perde da 4 mesi) il Cerignola cer

ca il quarto “pieno” di per continuare a credere nella rimonta. Persa domenica scorsa l’imbattibilità esterna nel derby col Licata (2-0) il Palermo resta a +7 sul Savoia, caduto dopo 18 turni con l’Fc Messima (1-0). I rosanero al “Renzo Barbera” contro il Nola, il tecnico Rosario Pergolizzi (51 anni) ha l’imbarazzo della scelta in attacco con Ricciardo, Sforzini, Floriano, Felici e Ficarrotta, squalificato l’argentino Santana. Il Savoia di Carmine Parlato (49 anni) non può permettersi di non ottenere i tre punti al “Giraud” contro i neopromossi calabresi del Corigliano. Nel derby siculo l’Acireale vuole cogliere la quinta vittoria di fila in casa con l’Fc Messina reduce da due ko esterni consecutivi. Giugliano per la sesta vittoria interna consecutiva col Biancavilla. […]”.