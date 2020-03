L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha riportato quello che sta accadendo alla Juve Under 23. Gli allenamenti dei giovani bianconeri sono momentaneaente sospesi, notizia arrivata ieri pomeriggio. I giocatori, in pratica, resteranno a casa fino al termine delle due settimane del periodo di incubazione. Qualcuno si allenerà da solo, magari in un normale campo sportivo sotto casa, altri faranno poco o nulla per una settimana. Prima di capire che significa tutto questo, un riassunto dei motivi per cui si è arrivati alla quarantena. Il quotidiano inoltre, spiega anche il modo in cui si è arrivati a questa decisione: La Juve U23 domenica scorsa ha giocato contro la Pianese. Quel giorno un calciatore della squadra di Piancastagnaio (Siena) ha pranzato con i compagni, non è andato in campo ma è tornato a casa col pullman dellasquadra. Aveva il coronavirus. Quel giocatore ora sta bene, ma il virus ha contagiato tre compagni e un uomo dello staff della Pianese, che da giorni ha messo la rosa in quarantena. Alcuni di quei calciatori sono andati in campo con la Juve che, per evitare rischi da contagio, giovedì ha sospeso i contatti tra la prima squadra e la squadra B. In conclusione la rosea si chiede: E se accadesse in A? Una questione più generale però si fa largo. La positività di un giocatore della Pianese ha di fatto bloccato l ’attività di due squadre e anche il Gozzano, precedente avversario dei senesi, è stato contattato dall’Asl di Novara per verificare che nella squadra non ci fossero casi di influenza. Se accadesse in Serie A, come potrebbe chiudersi il campionato entro maggio? L’ipotesi di un positivo in una delle 20 squadre più importanti d’Italia non si può certo escludere. E allora, se accadesse, almeno una squadra dovrebbe sospendere l’attività per le due settimane del periodo di incubazione, facendo così collassare un calendario che, per alcuni club, ha già occupato tutte le date disponibili. In quel caso, come si arriverebbe alla 38esima giornata prima dell’inizio dell’Europeo?