L’edizione odierna di “Tuttosport” parla del derby “più strano di sempre”.

Il Palermo ieri ha affrontato il Catania con soli 11 effettivi e un portiere della Primavera in panchina.





Il match è finito in parità, con i giocatori rosanero che hanno tenuto il campo per 90 minuti senza possibilità di effettuare cambi. Kanoute aveva portato in vantaggio i rosanero fino all’80’ circa, ma Pecorino ha salvato i suoi.