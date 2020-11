L’attaccante del Catania Emanuele Pecorino, ha commentato il suo primo gol con la maglia del Catania contro il Palermo.

Ecco le sue parole riportate da "Tuttocalciocatania.com":





«Ringrazio la società, il mister per avere creduto in me perchè lanciare un ragazzino in un derby non è facile. Lavoro sodo durante la settimana. Nel primo tempo dovevamo fare di più, nella ripresa abbiamo alzato il livello, la qualità del gioco e siamo andati più volte vicini al gol. Fortunatamente abbiamo pareggiato, potevamo anche vincere ma ormai è andata così. Fare gol da catanese in un derby? E’ il sogno di tutti i bambini catanesi segnare rappresentando la squadra della propria città, per di più nel derby. Sono molto orgoglioso di me stesso. Ringrazio anche la mia famiglia per la vicinanza costante, aiutandomi a crescere in questi anni. Sto migliorando, il mister mi fa lavorare tanto capendo come si fa l’attaccante. Nel finale poteva segnare Kevin, anche lui catanese. Con lui c’è un rapporto speciale, sarei stato molto felice per lui se la palla fosse entrata. C’è sempre da migliorare, lo dobbiamo fare. Zero rimpianti, pensiamo alla prossima».